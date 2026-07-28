Полицаи разтърваха три биещи се момичета в центъра на Велико Търново

Снимка ОДМВР - Варна, архив

Сбиване между три момичета възмути жители на Велико Търново. Случката се е разиграла в понеделник около 20:30 ч. в района на паметника "Майка България".

По първоначална информация момичета са нападнали трето, повалили са го на земята, дърпали са го за косата и са го ударили в областта на окото. След намесата на полицията е установено, че двете извършителки и пострадалата са непълнолетни. И трите са от Велико Търново, пише nova.bg.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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