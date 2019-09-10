Полицаи сбъднаха мечтата на тежко болно момче (видео)

Видео: Инстаграм

В района на Кемерово полицията изпълни мечтата на тежко болния 6-годишен Никита, който иска да работи в органите на реда. Това съобщи прессекретарят на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Ирина Волк.

Видеоклипът, заснет в рамките на благотворителния проект „Мечтайте с мен“, беше публикуван на официалната страница на Министерството на вътрешните работи в Инстаграм.

Детето беше въведено в полицията. В музея Никита държеше пръчка на скоростомер, сложи фуражка и униформен шлем. В детския и младежки център за пътна безопасност момчето се возеше по „улиците” с играчки на велосипедна кола и скутер, а след това видя как се подготовят на специалните сили, пише Life.ru.

В края на програмата Никита стана студент на криминалист и научи как се снимат микро обекти и се вземат отпечатъци.

Момчето има остра лимфобластна левкемия. Майка му каза, че те са основно вкъщи или в болницата, така че този ден стана специален за Никита.

Превод: „Петел”

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html