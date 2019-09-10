Полицаи сбъднаха мечтата на тежко болно момче (видео)
Видео: Инстаграм
В района на Кемерово полицията изпълни мечтата на тежко болния 6-годишен Никита, който иска да работи в органите на реда. Това съобщи прессекретарят на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Ирина Волк.
Видеоклипът, заснет в рамките на благотворителния проект „Мечтайте с мен“, беше публикуван на официалната страница на Министерството на вътрешните работи в Инстаграм.
Детето беше въведено в полицията. В музея Никита държеше пръчка на скоростомер, сложи фуражка и униформен шлем. В детския и младежки център за пътна безопасност момчето се возеше по „улиците” с играчки на велосипедна кола и скутер, а след това видя как се подготовят на специалните сили, пише Life.ru.
В края на програмата Никита стана студент на криминалист и научи как се снимат микро обекти и се вземат отпечатъци.
Момчето има остра лимфобластна левкемия. Майка му каза, че те са основно вкъщи или в болницата, така че този ден стана специален за Никита.
Превод: „Петел”
Кемеровские полицейские исполнили мечту шестилетнего мальчика «Недавно в Главном управлении МВД России по Кемеровской области при содействии благотворительного проекта «Мечтай со мной» узнали о своём маленьком земляке – шестилетнем Никите Золотарёве, который борется с тяжелым недугом. Несмотря на это, мальчик намерен стать полицейским. Сотрудники главка исполнили его желание, подарив ребенку возможность почувствовать себя стражем порядка», – сообщила #официальныйпредставительМВДРоссии #ИринаВолк. Сначала мальчику рассказали о службе в ГИБДД. В музее Никита с огромным интересом подержал в руках жезл-скоростемер, примерил фуражку, а затем и форменную каску. И восторженно посидев за рулём раритетного патрульного мотоцикла, отправился в детско-юношеский центр безопасности дорожного движения, где всё по-настоящему, только адаптировано для маленьких пешеходов: перекрестки, светофоры, дорожные знаки. Здесь мальчик в строгом соответствии с правилами прокатился по игрушечным улицам на веломобиле и самокате, а на специальной карте поставил оценки другим ребятам. Сотрудники #Госавтоинспекции торжественно посвятили Никиту Золотарева в юные автоинспекторы. Затем будущий полицейский побывал в гостях у спецназа #Гром. Бойцы продемонстрировали, как они готовятся к схваткам с преступниками, наглядно показав, что их служба действительно «и опасна, и трудна». А почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом мальчик смог благодаря эксперту-криминалисту и его большому «чемодану». #Полицейский продемонстрировал маленькому гостю, как происходит осмотр места происшествия, фотосъемка микрообъектов, собираются улики и снимаются отпечатки пальцев. «Это так интересно! Когда вырасту, у вас буду работать», – твердо сказал Никита. #Кемерово #мечта #полиция #МВДРоссии #исполниМечту #мечтысбываются #полициядетям #дети #помощь #силаизабота @gumvd42
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