Полицаи се натъкнаха на дрога в апартамент в центъра на Бургас

Снимка: Булфото

Служители от Първо районно управление – Бургас извършили претърсване в частно жилище, разположено на ул. "Славянска“, обитавано от 33- годишен бургазлия.

Полицаите намерили и иззели електронна везна, суха зелена тревна маса – канабис, с общо тегло 300 г, множество празни найлонови пакетчета, мобилен телефон, 24 спринцовки с черна на цвят течност и др., предава Фокус.

По случая е образувано досъдебно производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!