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Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнен капан при големия пожар в Асеновград

24.07.2026 / 18:47 1

снимка/видео: МВР

Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнен капан при пожара, бушувал край бившия завод „Химик“ в Асеновград.

Дезориентираната птица била забелязана сред дима и пламъците от служители на районното управление в града, които обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи.

След като успели да достигнат до нея, униформените я уловили и транспортирали с патрулния автомобил до сградата на полицията. Там щъркелът пренощувал на безопасно място в едно от гаражните помещения, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние, съобщиха от МВР.

След потушаването на пожара е потърсено съдействие от Регионалната инспекция по околна среда и води и се очаква от там да бъдат взети необходимите мерки за бедстващата птица, посочват от МВР.

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Серж (преди 26 минути)
Рейтинг: 246764 | Одобрение: 50109
Браво на хората! Спасили са една чиста душа...

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