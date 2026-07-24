Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнен капан при големия пожар в Асеновград

снимка/видео: МВР

Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнен капан при пожара, бушувал край бившия завод „Химик“ в Асеновград.

Дезориентираната птица била забелязана сред дима и пламъците от служители на районното управление в града, които обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи.

След като успели да достигнат до нея, униформените я уловили и транспортирали с патрулния автомобил до сградата на полицията. Там щъркелът пренощувал на безопасно място в едно от гаражните помещения, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние, съобщиха от МВР.

След потушаването на пожара е потърсено съдействие от Регионалната инспекция по околна среда и води и се очаква от там да бъдат взети необходимите мерки за бедстващата птица, посочват от МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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