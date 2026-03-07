Полицаи спасиха възрастна жена при пожар в къща в харманлийско

Булфото, илюстративна

Полицаи спасиха възрастна жена при пожар в къща в харманлийското село Рогозиново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Сигналът за пожара е подаден в петък на спешния телефон в Районното управление в Харманли. Незабавно на място е изпратен автопатрул, който е установил, че гори къща, обитавана от 77-годишна жена с увреждане.

Полицейските служители - младши инспекторите Станислав Райчев и Стоян Козалиев, са влезли в дома и са извели безпомощната жена на безопасно разстояние. Малко по-късно пристигналите пожарникари са локализирали огъня.

По първоначални данни пожарът е възникнал от дърва за огрев, оставени в близост до печка. Медицински екип е прегледал възрастната жена и е установил, че тя е без изгаряния и е в добро здравословно състояние, благодарение на навременната намеса на полицейските служители, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!