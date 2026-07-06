Полицаи усмиряват две фамилии в Асеновград
Булфото
Специализирана полицейска операция се провежда в Асеновград след сбиване между две ромски фамилии, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Снощи около 00:50 ч. на тел. 112 е получен сигнал за сбиване между две фамилии в ромската махала в Асеновград. В момента тече специализира полицейска операция със силите на ОДМВР – Пловдив и Зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред, а директорът на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов е на терен.
Към момента няма напрежение, предаде БТА.
По случая е образувано досъдебно производство.
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