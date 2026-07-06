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Полицаи усмиряват две фамилии в Асеновград

06.07.2026 / 08:54 2

Булфото

Специализирана полицейска операция се провежда в Асеновград след сбиване между две ромски фамилии, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

Снощи около 00:50 ч. на тел. 112 е получен сигнал за сбиване между две фамилии в ромската махала в Асеновград. В момента тече специализира полицейска операция със силите на ОДМВР – Пловдив и Зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред, а директорът на ОДМВР  – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов е на терен.

Към момента няма напрежение, предаде БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Коментари
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уйчо (преди 21 минути)
Рейтинг: 134283 | Одобрение: 9308
Трябва да ги насърчават и да дават премия за победителя въз основа на честно преброяване на убити и ранени.
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kris (преди 36 минути)
Рейтинг: 631101 | Одобрение: 124211
Я ги оставете да се трепят, а после труповете в екаресажа при другите умрели свини и говеда.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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