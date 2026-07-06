Полицаи усмиряват две фамилии в Асеновград

Булфото

Специализирана полицейска операция се провежда в Асеновград след сбиване между две ромски фамилии, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Снощи около 00:50 ч. на тел. 112 е получен сигнал за сбиване между две фамилии в ромската махала в Асеновград. В момента тече специализира полицейска операция със силите на ОДМВР – Пловдив и Зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред, а директорът на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов е на терен.

Към момента няма напрежение, предаде БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!