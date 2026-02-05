Полицаи в Шумен върнаха изгубени 480 евро на възрастен мъж

снимка Булфото

Служители на „Пътна полиция“ в Шумен намериха и върнаха на мъж плик с изгубени пари, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Ася Йорданова.

Около 12:40 днес в сградата за регистрация на автомобили в областния град полицейските служители Левент Али и Венцислав Нейков забелязали паднал на земята хартиен плик. В него те намерили парична сума в размер на 480 евро и бележка от транзакция в банка. След извършена проверка те установили титуляра на сметката – мъж на 72 години от Добрич, който по-рано е закупил лек автомобил от Шумен, а от сектор „Пътна полиция“ му издали транзитен номер. Полицаите се свързали по телефона с мъжа, който се е върнал в „Пътна полиция“, върнали му пликът с парите, а той им изказал благодарности, уточни Йорданова.

„Това е една от онези истории, които ни напомнят, че доброто и професионализмът често вървят ръка за ръка. Хубаво е да виждаме такива примери, особено когато става въпрос за органите на реда – те не само следят за правилата, но и показват истинско човешко отношение“, допълни Йорданова.

Момче на 12 години от Шумен предаде в края на юни 2025 г. в полицията намерен мъжки портфейл с 547 лева, който бе върнат на притежателя му - възрастен жител на кв. „Дивдядово“, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!