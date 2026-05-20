Полицаи върнаха откраднати пари на вдовица в Пловдив

Снимка Булфото

Отлична работа на български полицай.

Пловдивчанката Пена Мавродиева успя да си върне откраднати пари, като използва трибуната на "Марица", за да изкаже специална благодарност за разкриването на престъплението на Първо районно и на полицейския служител Марио Николов.



Преди около месец баба Пена пазарувала в супермаркет на ул. "Пере Тошев" в квартала. На касата платила продуктите, след което ги прибрала. Забравила си, обаче, портмонето и тръгнала. След това тръгнала към църквата "Св. Троица", за да запали свещ и да се помоли.

Точно там, искайки да си купи свещ, разбрала, че портмонето й го няма. Извадила всичко от чантата си, но не го открила. Веднага се върнала в магазина, обяснила какво се е случило. Момчето на касата ѝ отговорило, че не е намирал нищо забравено.



Пена се притеснила много.

"Няма спане, вдигнах кръвно, за мен това са много пари", каза тя. В портмонето имала 80 евро - в банкноти от 50, 20 и 10 евро, лична карта и клиентски карти от различни магазини.

След няколко дни се върнала в магазина, като тогава управителката на супермаркета ѝ казала да отива да подава сигнал в полицията, тъй като на камерите за видеонаблюдение са видяли кой е взел портмонето. Оказало се, че то е "прибрано" от 76-годишна жена, която била зад нея и чакала ред на касата.



Потърпевшата посетила Първо районно. Описала какво се е случило, а униформени започнали работа по случая. Междувременно си изкарала нова лична карта, тъй като предишният документ вече го няма, а и е обявен за откраднат. Преди няколко дни получила обаждане по телефона, с което й съобщили, че са открили извършителката и че трябва да се яви в районното.



Пена отишла, срещнала се лично с пенсионерката, взела портмонето, като хванатата в крачка й върнала парите. "Попитах я "как можа. Вдовица съм, синът ми ме издържа, как можа?". А извършителката не спряла да се извинява.



Оказало се, че след като взела портмонето, 76-годишната прибрала парите, а останалото изхвърлила.



"Искам специално да благодаря на полицейския служител Марио Николов от Първо РУ в Пловдив. Той е пример за системата, съвестен служител, който си върши работата със сърце. Дано има повече такива хора", каза баба Пена.

