Полицаи задържаха крадци в момент на обир от апартамент в София

Снимка: Булфото

След гонка с полицията служители на Столичната дирекция на вътрешните работи са арестували двама души - крадци, в момент на обир на апартамент в квартал "Гоце Делчев".

Това съобщи директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов, предаде БГНЕС.

"Криминалисти задържаха две лица в момент, в който с подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо неподозиращо семейство. В момент на изнасяне на вещите са задържани", обясни Николов.

Единият от задържаните е на 51 години и криминално проявен, наскоро излязъл от затвора и продължил същата криминална дейност. Другият е на 45 години и е помагал на по-възрастния в кражбите, като следил да не дойде полиция.

"Работата продължи повече от 2 седмици, когато установихме зачестили кражби в района на квартал "Лагера" и след събиране на информация установихме двете лица, които често посещават домове и крадат накити, и техника", допълни Николов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!