Полицай почина на протеста пред НС

18.09.2025 / 10:02 2

Булфото

Полицай, охраняващ протеста, който се провежда в момента пред Народното събрание, е починал. Това потвърдиха от МВР, цитирани от bTV.

Тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев.

Все още не е ясна причината за инцидента. Откаран е с линейка от района на протеста и малко след това е починал в лечебно заведение.

 

kjk (преди 49 минути)
Рейтинг: 143980 | Одобрение: 16185
Или гастрольори от Перник също!!!;)АнгелчеУсмивка
... (преди 1 час)
Рейтинг: 30161 | Одобрение: 8176
Ако има русенски ученици - всичко е ясно

