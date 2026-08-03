Полицай пострада в екшън и масов бой в местност край Плевен

снимка: МВР

Екшън и масов бой в местността „Бала баир“ край Плевен, съобщиха от ОД на МВР.

Агресията е станала на 31 юли. Екипи униформени са предприели действия за възстановяване на обществения ред. Пристигнал е и лекарски екип.

По време на полицейската намеса, двама 42-годишни мъже са проявили агресивно поведение, отправяйки обиди и псувни, към служителите на реда. Оказали са съпротива при задържането и са нападнали полицай, предаде "Дарик".

Униформеният е получил лека телесна повреда. Двамата мъже са задържани и за случая е уведомена прокуратурата. Единият е привлечен като обвиняем и е арестуван за 72 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!