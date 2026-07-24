Полицай предотврати самоубийство на 17-годишно момиче

Полицай спаси живота на 17-годишно момиче. Виктор Георгиев, служител в столичното 3-то районно, вечерял със семейството си, когато получил обаждане, че момиче иска да се хвърли върху влаковите релси от моста над Захарна фабрика. Полицаят отишъл на мястото цивилен и това му помогнало да се представи като случаен човек, който иска да помогне. Така спечелил доверието на момичето, разказа Виктор Георгиев пред „По света и у нас".

„Да, малко съм рискувал, както жена ми се скара: Ти не мислиш ли, че имаш две деца. Но в такава ситуация не може да мислите. Трябва да гледате да спасите човешкия живот, защото това е дете на 17 години и тепърва животът е пред нея.“, каза ст. инсп. Виктор Георгиев от н-к група "Охрана на обществения ред" в 3-то РУ - СДВР.

Така започва разказът на Виктор Георгиев, който от 15 години е полицай. Във вторник вечерта получил обаждане от свои колеги, че момиче иска да се самоубива. Въпреки че вече бил със семейството си, веднага тръгнал към моста над „Захарна фабрика".

ст. инсп. Виктор Георгиев, н-к група "Охрана на обществения ред" в 3-то РУ - СДВР: „Да, дойдох по къси панталонки и тениска. Установих екип на СПС, екип на нашето районно и момичето надвесено над моста, от външната страна на моста. Крещеше, че не иска с никой да разговаря, да се дръпнат всички, ще си сложи край на живота.“

Тогава Георгиев бързо взима решение да се представи като случаен минувач.

ст. инсп. Виктор Георгиев, н-к група "Охрана на обществения ред" в 3-то РУ - СДВР: „И се представих, че не съм полицай, просто съм гражданин, който случайно е преминавал. Забелязъл съм, че се е надвесила над моста и с какво мога да й помогна, има ли нужда от нещо и защо го прави.“

Следва дълъг, близо едночасов разговор, в който Виктор постепенно печели доверието на 17-годишното момиче. Дори решава да й покаже семейството си.

ст. инсп. Виктор Георгиев, н-к група "Охрана на обществения ред" в 3-то РУ - СДВР: „Аз звъннах на моята съпруга, тя в 23.00 часа показа на видеовръзка, имам домашен любимец - кучето показа, моите деца показа. Просто, за да мога да спечеля нейното доверие.“

След този разговор, 17-годишната се съгласява Виктор Георгиев да премине от другата страна на парапета - при нея.

ст. инсп. Виктор Георгиев, н-к група "Охрана на обществения ред" в 3-то РУ - СДВР: „Прескочих ограждението на моста и отидох при нея. Там й казах, подай ми ръка, тя си подаде ръката и лека полека я издърпах където е по-ниско, за да я изкарам от моста.“

До този момент 17-годишната виси на метри над контактната мрежа и влаковите релси. От полицията дори спрели движението и захраването, за да не се образува волтова дъга.

ст. инсп. Виктор Георгиев, н-к група "Охрана на обществения ред" в 3-то РУ - СДВР: „Прагчето, на което седяхме и двамата беше широко около 10 сантиметра.“

След като Виктор Георгиев успял да изведе момичето на безопасно място, тя се успокоила, но отказала да говори с негови колеги. Наложило се отново да разговарят насаме.

ст. инсп. Виктор Георгиев, н-к група "Охрана на обществения ред" в 3-то РУ - СДВР: „Около пет минути пак двамата и накрая колегите от Института по психология започнаха да работят с нея вече.“

Виктор Георгиев казва, че няма да збрави срещите си със 17-годишната през следващите дни.

ст. инсп. Виктор Георгиев, н-к група "Охрана на обществения ред" в 3-то РУ - СДВР: „Момиченцето отново ми благодари. Днес отново я видях в районното, дойде при колегите да работят с нея, пак ми благодари и обещава, че няма да прави повече такива работи.“

Това не е първият случай, в който Виктор Гергиев спасява хора дори когато не е на работа. През 2020 г., докато пътува със семейството си става свидетел на тежка катастрофа край Лесово, при която пътнически бус се удря в спрял камион. Не се замисля, спира и започва да вади хора от смачкания до неузнаваемост бус.

Редактор "Екип на Петел",

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