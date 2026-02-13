Полицай простреля мъж с нож до Триумфалната арка
13.02.2026 / 21:42 0
Въоръжен с хладно оръжие мъж, който заплаши полицаи, стоящи на пост близо до Триумфалната арка в Париж, бе ранен с няколко куршума от един от полицаите, предаде Франс прес, като се позова на полицията.
Мъжът е откаран в болница.
Френската прокуратура за борба с тероризма заяви, че е започнала разследване по случая, предаде БТА.
