Полицай простреля мъж с нож до Триумфалната арка

Въоръжен с хладно оръжие мъж, който заплаши полицаи, стоящи на пост близо до Триумфалната арка в Париж, бе ранен с няколко куршума от един от полицаите, предаде Франс прес, като се позова на полицията.

Мъжът е откаран в болница.

Френската прокуратура за борба с тероризма заяви, че е започнала разследване по случая, предаде БТА.

