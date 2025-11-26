Полицайка напръска със спрей протестиращи, летят бутилки

Кадър Фб

Полицайка пръска със спрей протестиращи.

Това се вижда от кадри в социалната мрежа.

Не става ясно причина за акцията й.

По-рано се вижда, че летят предмети в посока към полицията.

