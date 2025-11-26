Полицайка напръска със спрей протестиращи, летят бутилки
26.11.2025 / 23:35 1
Кадър Фб
Полицайка пръска със спрей протестиращи.
Това се вижда от кадри в социалната мрежа.
Не става ясно причина за акцията й.
По-рано се вижда, че летят предмети в посока към полицията.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!