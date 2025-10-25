Полицейска акция рано тази сутрин край Люляково

След тройното убийство в село Люляково, извършено от 25-годишния Фахри Селим Мустафа, полицията предприе неотложни мерки. Униформени влязоха в десетки частни домове в селото и в съседните села Листец, Съединение и Рупча, където има съмнения или информация, че се съхраняват огнестрелни оръжия. Проверяват се разрешителните на притежателите и произходът на оръжията. Иззети са четири незаконни пушки.

Проверките ще продължат и в селата Скалак, Череша и Завет, където МВР разполага с информация за частни домове с множество огнестрелни оръжия без разрешителни, предава Нова тв.

От полицията се въздържат от коментар за полицейската акция, провела се рано тази сутрин, заради прокурорска забрана във връзка с разследването на убийството в Люляково. Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра.

