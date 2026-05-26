Полицейска акция срещу фалшиви маркови стоки в Лом

Над 1100 различни вида спортни стоки, носещи надпис и емблема на известни запазени търговски марки, са иззети при полицейска акция в Лом. Собствениците на магазините могат да влязат в затвора от 1 до 6 години и да бъдат глобени с до 5 000 евро.

Множество стоки, носещи надпис и емблема на запазени търговски марки, са иззети при полицейска акция за противодействие и предотвратяване на престъпления против интелектуалната собственост в град Лом.

Служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност", разследващи полицаи и експерти от Научно-техническата лаборатория на ОДМВР - Монтана са извършили проверки в 4 магазина за спортни дрехи в крайдунавския град, за които постъпили сигнали, че продават стоки, имитиращи запазени търговски марки без необходимите документи.

При направените претърсвания са намерени и иззети 1139 артикула - кожени чанти, спортни комплекти и анцузи, якета, обувки, тениски, ризи и бельо от реномирани търговски марки, пише novini.bg.

По случаите са образувани 4 досъдебни производства по чл. 172б от Наказателния кодекс за използване на търговски марки или техни имитации без съгласието на притежателя на правата. Законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба до 5 хиляди евро.

При повторно нарушение санкциите са в по-големи размери.

