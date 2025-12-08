Полицейска акция за 8 декември

снимка,архив: Булфото

Специализирана полицейска операция за недопускане на управление на моторни превозни средства от водачи употребили алкохол, наркотични вещества и техни аналози, разпространение на наркотични вещества по повод 8-ми декември е в ход в област Шумен.

Извършени са проверки в заведения и къщи за гости, в които са заявени празненства за празника на студентите.

Проведени са срещи с представители на охранителни фирми, на които са дадени препоръки за недопускане на нарушения на обществения ред, предава cross.bg.

За осигуряване на спокойното празнуване на студентите, в ОДМВР- Шумен е създадена организация за засилено полицейско присъствие по главните пътища и около местата с празнуващи. Ще се следи за недопускане на нарушения на обществения ред. Контролните органи ще следят дали водачите са правоспособни, управляват ли технически изправни автомобили и спазват ли ограниченията на скоростните режими.

ПРЕПОРЪКИ ЗА СТУДЕНТИ - 2025 г.

С кого ще празнуваш?

Той ли ще те вози, или ти ще шофираш?

Сега е моментът, ти избираш!

Ако ще шофираш ти:

1. Нов водач си, нямаш много опит - по-добре намери кой да шофира, а ти се отдай на купона.

2. Имаш опит в шофирането - тогава:

подготви автомобила за зимата:

гумите трябва да са за зимни условия или с протектор с дълбочина най-малко 4 мм;

резервната гума да е готова за използване и да е на достъпно място;

течностите трябва да са подходящи за зимата - антифриз, стъклопочистваща течност;

перата на чистачките да са здрави, топлинната инсталация да е изправна;

провери съдържанието на аптечката, обнови го и го допълни - не знаеш кога ще ти потрябва;

зареди вода за пиене и топли дрехи;

постави в багажника вериги за сняг;

зареди достатъчно гориво и се информирай за бензиностанции по пътя;

ако ще си с електрически автомобил, проучи за зарядни станции;

поддържай средствата за комуникация заредени, носи зарядни за тях;

3. Кажи на най-близките си къде и с кого ще бъдеш, дай им телефонния номер на поне един от компанията.

4. Не забравяй документите си - личните, на автомобила, резервации.

5. Задай правилата за пътуване:

всички нека използват обезопасителни колани (не забравяй, че и ти подлежиш на санкция, ако пътниците не са с обезопасителен колан дори и ти да си);

определи нивото на шума - това може да гарантира сигурността на всички ви;

не се поддавай на емоциите и груповите провокации - спазвай правилата;

6. Не шофирай след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози;

7. Не шофирай, ако не се чувстваш отпочинал или имаш главоболие - помогни си с автоаптечката при необходимост.

Ако ще пътуваш с приятел:

Убеди се, че е правоспособен водач.

Дори да нямаш друг избор в момента, не пътувай с него, ако е употребил алкохол, наркотични вещества или техни аналози. Винаги има друго решение.

Не му пречи по време на шофиране, не го провокирай да нарушава правилата. Мисли за сигурността - твоята и на останалите.

Осведомете се за ремонти по маршрута на движение и за алтернативните пътища;

Информирайте се за достъпността на мобилните мрежи; за бензиностанции.

Ако изпаднете в рискова ситуация винаги първо сигнализирайте на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, след това на близките си и накрая, ако е толкова важно се индикирайте в социалните мрежи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!