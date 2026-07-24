Полицейска гонка край Несебър: Дрогиран и неправоспособен шофьор удари патрулка

снимка: МВР

22-годишен криминално проявен мъж беше задържан след полицейско преследване в района на Равда и Несебър. При опита си да избегне проверка той предизвика катастрофа със служебен автомобил, а впоследствие тестът му за наркотици се оказал положителен.

Инцидентът е станал около 17:37 ч. в Равда. Служители на Районното управление в Несебър подали звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил „Фолксваген Джета“ с бургаска регистрация. Вместо да спре, водачът увеличил скоростта и продължил към Несебър.

В района на кръстовището до „Гранд Маркет Жанет“ автомобилът рязко спрял, при което патрулният автомобил „Волво“ се ударил в задната му част. При инцидента няма пострадали, нанесени са само материални щети по служебната кола, предаде бТВ.

Въпреки сблъсъка шофьорът продължил да бяга, но малко по-късно бил спрян и задържан в Равда. Той не носел документи за самоличност и се представил за 22-годишен криминално проявен мъж от Хасково.

Полицаите установили, че автомобилът е собственост на 19-годишна жена от Бургас, която също се е намирала в него по време на преследването.

При претърсване на автомобила е открито бяло кристалообразно вещество, реагирало на метамфетамин. Пробата на водача за употреба на наркотични вещества също е била положителна за метамфетамин.

Проверката показала още, че мъжът е управлявал автомобила без свидетелство за управление. Той е неправоспособен водач в условията на повторност, след като книжката му вече е била отнета с влязло в сила наказателно постановление.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

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