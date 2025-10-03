Полицейска охрана за кмета на Плевен след заплахи за живота му

Снимка: Булфото

Кметът на Плевен Валентин Христов е с 24-часова полицейска охрана заради заплахи, отправени на официалната поща на Общината. Прокуратурата разследва случая.

Днес кметът участва в редовното заседание на Кризисния щаб за решаване проблема с безводието в региона. Видимо всичко беше наред, докато не стана известно, че кметът Христов е с охрана. Заплашителното писмо е с вчерашна дата, посочва БНР.

"Вчера на официалния имейл на общината има отправена заплаха към мен за поставяне на бомба, за което информирах прокуратурата и полицията и в съответствие със закона те извършват съответните действия и разследване. За бомба на колата, на личния ми автомобил. Да, с което заплашват мене и семейството ми. В писмото, което е, искат да пусна водата, което реално не зависи от мене. И второто е да подам оставка. Според наредбите и според закона, съм с охрана. Няма да подавам оставка", заяви кметът д-р Валентин Христов.

