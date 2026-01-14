Полицейски автомобил падна в пропаст в Ягодинското ждрело

Снимка: Булфото

Патрулка е паднала в урва към реката в Ягодинското ждрело край Девин, потвърди за bTV директорът на ОДМВР Смолян.

Автомобилът се е врязал в дърво, преди да потъне в реката.

Около 15:15 ч. днес по пътя Тешел – Буйново в участък с паднали камъни патрулен автомобил „Опел Астра“, собственост на ОДМВР – Смолян и управляван от 47-годишен полицейски служител, излиза вдясно от пътното платно и пропада в крайпътно дере.

В резултат на инцидента е пострадал 48-годишен пътник – полицейски служител. На място му е оказана медицинска помощ, след което е транспортиран във ФСМП – Девин, където след преглед е освободен за домашно лечение.

Установени са контузно-охлузни рани в областта на главата, без опасност за живота. Водачът е изпробван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

