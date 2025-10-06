Полицейски гонки като от филм във Варненско

Пиксабей

Двама млади мъже, с различни нарушения на Закона за движение по пътищата, си спретнаха гонка с полицаи от Варненско като по филмите.

При единият случай от вчера, известен на полицаите в Девня мъж – на 22 години, който е жител на село Стефан Караджа, се озовал в ареста на районното за срок до 24 часа. Причината за ареста му е, че нарушителят не се подчинил на подаден му сигнал със стоп палка и след кратко преследване в околностите на село Караманите, бил задържан.

Направената проверка в системата на МВР показала, че автомобилът, който управлявал, не е регистриран и е без поставени табели. По случая е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Подобна сцена се е разиграла и в село Доброплодно, където водач на лека кола шофирал моторно превозно средство с табели с изтекъл срок на валидност. Срещу този нарушител, който е връстник на горепосочения, е образувано досъдебно производство по чл. 345, ал. 1 от НК.

