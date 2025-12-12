Полицейски кучета от Варна "задържаха" нарушител и откриха взривни вещества

снимки: ОДМВР-Варна

Част от уменията на кучетата, с които работят показаха днес униформени от Специализираните полицейски сили във Варна.

Демонстрацията беше изнесена в кв "Аспарухово" пред деца от различни училища в областта. Малчуганите видяха как четириногите задържат човек, как намират взривни вещества и още много от неподозираните способности на най-верните приятели на човека.

Докосването до полицейската работа бе истинско преживяване за децата, които с много любов съпреживяваха изпълнението на трите кучета и техните водачи.

