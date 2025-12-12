реклама

Полицейски кучета от Варна "задържаха" нарушител и откриха взривни вещества

12.12.2025 / 15:14 1

снимки: ОДМВР-Варна

Част от уменията на кучетата, с които работят показаха днес униформени от Специализираните полицейски сили във Варна.

Демонстрацията беше изнесена в кв "Аспарухово" пред деца от различни училища в областта. Малчуганите видяха как четириногите задържат човек, как намират взривни вещества и още много от неподозираните способности на най-верните приятели на човека.

Докосването до полицейската работа бе истинско преживяване за децата, които с много любов съпреживяваха изпълнението на трите кучета и техните водачи.

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 162149 | Одобрение: 17814
То било наужким !?! Намусен;)Шокиран

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама