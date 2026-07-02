Полиция и жандармерия опитва да обгради в нива издирваните Наталия и Асен

Кадър МВР

Издирваните 11-годишната Наталия Асенова и 40-годишният Асен Симеонов са забелязани край село Бързица, Варненско. Това предава репортер на Блиц от мястото, където са се събрали представителите на полицията, жандармерията и доброволци, участващи в издирването.

Наталия и Асен са били забелязани в една от нивите. Трима местни ги подгонили и те успели да се укрият в тревите.

В момента полицията се опитва да ги обгради. В издирването са използвани термокамери, термодрон и джипове на доброволци.

Блиц припомня, че детето е в неизвестност от вторник, като по информация от МВР е отвлечено от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, с когото е живеела майката на Наталия.

По-рано в социалните мрежи се появиха информации, че те са били засечени от камери в края на село Константиново, окъдето е изчезнало момичето, както и на жп линията на село Юнак посока Синдел.

Редактор "Екип на Петел",

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