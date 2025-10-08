Полиция нахлу в Кадастъра в Бургас и в община Несебър заради "Елените"

Кадър Ффб

Пред сградата на Проектантска организация на бул. „Стефан Стамболов” 120 в Бургас буквално почерня от полиция. Униформените, заедно с прокурор, влязоха в Регионалната дирекция за национален строителен контрол, която се намира на втория етаж.

Акцията очевидно се отнася до изземване на строителни книжа след наводненията в община Несебър, пише "Флагман".

Би трябвало директорът инж. Янчо Райков да е подготвил документацията за извършваните строителни дейности на територията на в.с. Елените от 1997 г. насам.

Ще се гледат подробни устройствени планове, които са позволили застрояването на върху речно корито, както било по картата от 70-те години на миналия век, която показа вчера министърът на регионалното развитие Иван Иванов. Съгласувани ли са те с Басейнова дирекция „Черноморски район”? Има ли документация за корекция на речното корито? Извършвана ли е корекция на същото, за да бъде построен хотел след разширението?

До днес, по думите на министъра, няма документация за аквапарка, който вече е под вода.

Тези действия са по образуваните досъдебни производства в прокуратурата и за смъртта на четиримата, които загубиха живота си в бедствието.

Възможно е да влязат и при директора на бургаската дирекция на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Светла Кутлева, която се намира в същата сграда. Райков и Кутлева са призовани от министър Иван Иванов да изискат и да подготвят за предаване информация от Басейнова дирекция за наличието на други речни корита и реки в тази част от Стара планина, засягаща Св. Влас.

Към община Царево няма да се проявява интерес, защото незаконните постройки там са премахнати след предписанията от 2023 г., когато беше голямото наводнение, отнело живота на трима.

Директорът на РДНСК-Бургас инж. Янчо Райков бе в кабинета си, а на масата имаше скици и чертежи, свързани с терените на в.с. "Елените".

"Нямам представа какво се случва. В момента тече проверка. Материалът е много по обем. Басейнова дирекция ни сигнализира за строителство във в.с. "Елените". Към края на седмицата ще има резултат от проверката", каза инж. Райков преди малко.

Очаква се пристигането на прокурор.

В същото време полицията провежда акция в сградата на община Несебър, предаде БГНЕС.

Около 15 ч. служители на МВР влязоха в общината. Пред входа има униформени.

