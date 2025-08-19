Полиция охранява района на Седемте езера

Пиксабей

Осигурено е полицейско присъствие и охрана в района към и при Седемте езера, където на 19-и август сутринта Бялото братство организира посрещане на духовната Нова година, а след това стотици изпълняват танца паневритмия. Това се прави почти без прекъсване от 1929 г. на тоя ден, казват организаторите.

Още от понеделника към Седемте езера тръгнаха стотици привърженици на Петър Дънов, при Долното езеро е изграден лагер на Бялото братство с капацитет до 60 палатки и 200 души максимум. Движението към Паничище и при 2,1-километровия седалков лифт ще се контролира от полиция, каза говорителят на Областната дирекция в Кюстендил Катя Табачка.

И преди паневритмията хора от Бялото братство правили свои ритуали по циркуса, каза планинарят от Кюстендил инж. Севделин Атанасов, който в понеделник по обяд беше в района, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!