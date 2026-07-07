Полиция отцепи три улици около кметството в бургаския квартал Ветрен

Булфото

Извънредна ситуация блокира бургаския кв. Ветрен. Пространството около градинката непосредствено пред местното кметство е изцяло отцепено с полицейски ленти, а служители на МВР не пропускат хора в близост.

"Преди около час дойдоха униформени полицаи, след това цивилни, има и служители на други служби, но сме далеч и не виждаме кои точно и какво се случва. Извършват сериозни оперативно-следствени действия", разказа очевидец пред Флагман.

Все още няма официална информация защо се провежда цялата акция.

По непотвърдена данни на "Новините днес" органите на реда са реагирали на сигнал за оставен багаж в двор на къща в района.

От въпросния багаж са се виждали батерии и жици. Информацията не е потвърдена официално от МВР, но е отцепен цял квадрат, в който се допускат само служители на антитерористичния отряд. Три улици са отцепени.

На място има и линейка.

На място има засилено полицейско присъствие и специализиран бус, районът е напълно блокиран

Извънредна ситуация блокира бургаския кв. Ветрен. Пространството около градинката непосредствено пред местното кметство е изцяло отцепено с полицейски ленти, а служители на МВР не пропускат хора в близост, научи Флагман.бг от свои източници.

"Преди около час дойдоха униформени полицаи, след това цивилни, има и служители на други служби, но сме далеч и не виждаме кои точно и какво се случва. Извършват сериозни оперативно-следствени действия", разказа очевидец.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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