Полиция влезе в къща в Смядово и откри антични предмети и металдетектор

Снимка: ОД на МВР-Шумен.

Антични предмети са намерени и иззети от частен дом в Смядово, ползвано от 61-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Проверката е извършена от криминалисти от полицейското управление във Велики Преслав след получена оперативна информация, че мъжът съхранява културно-исторически ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по надлежния ред.

В жилището на 61-годишния е намерен металдетектор, иззети са и осем монети, два пръстена и връх на стрела. По първоначални данни носят белези на исторически ценности, предаде Шум бг.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК. Работата по случая продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура - Шумен.

