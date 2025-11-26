Полицията иска кмета да прекрати протеста

Кадър Фб

Трима служители на реда пострадаха при ескалацията на напрежението пред Народното събрание, униформените настояват за заповед от Васил Терзиев

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) изпрати официално писмо до кмета на София Васил Терзиев с искане за незабавно прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026. Искането идва след сериозна ескалация на напрежението в "Триъгълника на властта" тази вечер, при която пострадаха трима полицейски служители, цитира Дунав мост

Демонстрацията, организирана от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и други формации, беше предварително съгласувана до 22:00 часа, но продължи и след този час с нарушения на обществения ред.

Напрежение и пострадали служители

Началникът на отдел "Масови мероприятия" в СДВР главен инспектор Иван Георгиев съобщи, че протестиращите са хвърляли стъклени и пластмасови бутилки, както и пиратки по кордона на жандармерията.

"Събитието е заявено и съгласувано до 22:00 часа, а този час вече е преминал", заяви Иван Георгиев, предаде NOVA.

Той уточни, че е разговарял с организатора на протеста за необходимостта от приключване на мероприятието, но е получил отговор, че действията ще се съгласуват с останалите представители на "Продължаваме промяната".

В резултат на агресивните действия трима полицаи са получили наранявания. Двама от тях са транспортирани за преглед в болнично заведение, а на третия е оказана помощ на място и е освободен. По информация на bTV, един от униформените е с травма в областта на главата и е откаран в ИСУЛ.

Вандализъм и щети

Освен атаките срещу служителите на реда, са регистрирани и материални щети по полицейска техника. Главен инспектор Георгиев посочи конкретен случай на вандализъм.

"Имаше лице, което се качи върху полицейски автомобил и дори е увредило камера от системата за видеонаблюдение", поясни Георгиев пред журналисти.

Полицията вече е установила лицата, извършили противообществени прояви, като се очаква те да бъдат задържани. Органите на реда остават на място в засилен състав, като броят им се адаптира според динамиката на ситуацията.

"Изчакваме решението на кмета на Столичната община и следователно ще предприемем съответните мерки", категоричен бе Иван Георгиев.

До ескалацията се стигна, след като по-рано през деня депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене увеличението на осигуровките, заложено в Бюджет 2026, което предизвика недоволството на гражданите и бизнеса.

