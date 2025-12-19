Полицията издирва 24-годишна жена от Провадия

Снимки: МВР

Полицията издирва 24 годишната Елена Миленова Симеонова от Провадия. Тя е в неизвестност от 9 декември 2024 г.

Висока е около 150 см, с пълно телосложение. Лицето ѝ е овално, косата ѝ – тъмнокестенява, дълга и чуплива, а очите и са кафяви.

Отговаря на прякора „Зонка“. Не е агресивна, пише още в съобщението на ОД на МВР - Варна.

Оттам добавят още: При наличие на каквато и да е информация, моля уведомете най-близкото районно управление на МВР или се обадете на тел. 112.

