Полицията издирва 3-и ден 17-годишната Никол от София

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Трети ден полицията издирва 17-годишно момиче от София. Сигналът за изчезването на Никол Русинова е подаден на 25 юни във Второ РПУ. От СДВР не уточняват подробности. Апел за издирване има и в социалните мрежи, предаде Кросс.

Полицията и близките на момичето молят всеки, който има информация, да се обади в най-близкото полицейско управление.

Близки и приятели отправят спешен призив за помощ в социалните мрежи за издирването на 17-годишната Никол Русинова. Момичето е в неизвестност от 24 юни, като следите ѝ се губят около 19:30 часа в София. От този момент нататък няма никаква информация за нейното местонахождение, а телефонът ѝ е изключен.

При последното си излизане тийнейджърката е била облечена с дънки, блуза и черни маратонки.

Семейството и роднините на Никол умоляват всеки, който има някакви данни, виждал я е или разполага с детайли, които могат да помогнат за откриването ѝ, да реагира незабавно.

Сигнали могат да се подават на телефон 0886 75 13 02 или директно в най-близкото районно управление на МВР (телефон 112).

Близките апелират за масово споделяне на информацията в интернет пространството с надеждата тя да достигне до повече хора, тъй като всяка секунда и всяко споделяне са от огромно значение за успешното откриване на момичето.

Редактор "Екип на Петел",

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