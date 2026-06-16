Снимки: Булфото, ОДМВР-Стара Загора

Полицията издирва 47-годишен мъж от Казанлък. Борис Симеонов Анев е изчезнал от 06:00 ч. тази сутрин.

Мъжът е обявен за издирване. Започват издирвателни мероприятия, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Издирваният жител на Казанлък е висок 1,85 м.

Редактор "Екип на Петел",

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