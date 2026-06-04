Полицията издирва 67-годишният Тодор, изчезнал след отпуск от дом за стари хора

снимка: ОДМВР

Районното управление на МВР в Сливен издирва 67-годишния Тодор Иванов Драганов, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Мъжът е в неизвестност от 26 май, след като не се е завърнал от отпуск, предоставен му от дома за стари хора в село Малко Чочовени.

По информация на полицията при изчезването си той е бил облечен със синьо спортно горнище, черно долнище и бели маратонки. Тодор Драганов е със среден ръст, слабо телосложение, прошарена коса и неголяма брада, предава БТА.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на издирвания мъж, да подадат сигнал на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР, или на телефон +359 89 846 0048.

Редактор "Екип на Петел",

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