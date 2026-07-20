Полицията издирва 80-годишна жена от град Батановци

Снимка ОД на МВР - Перник

Полицията в Перник издирва 80-годишната Гинка Василева Димитрова от град Батановци. Тя е в неизвестност от вчера, след като е напуснала дома си около 16:00 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

За последно жената е била забелязана в района на ул. „Стара планина“ №14 в града. По информация на близките ѝ тя е в добро физическо състояние, но страда от деменция.

Димитрова е висока около 150 см, с много слабо телосложение, дълга бяла коса и кафяви очи. При напускането на дома си е била облечена с черно долнище на анцуг, червена блуза и чехли, съобщи БТА.

От ОД на МВР в Перник призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на жената или са я забелязали, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

През август миналата година полицията в Перник откри в рамките на няколко часа 46-годишен мъж. В издирвателната акция, освен всички служители на районното управление, участваха и Аварийно-спасителният отряд към Община Перник, както и служебно полицейско куче.

Редактор "Екип на Петел",

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