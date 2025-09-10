реклама

Полицията издирва 9-годишно момиченце

10.09.2025 / 10:55 0

Снимки: МВР

Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова. 

Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснала дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ в София и оттогава е в неизвестност.

Висока е 150 см, с пъстри очи, дълга, кестенява коса, с бретон. 

За последно е била облечена със синьо-бял, къс гащеризон и бюстие с надпис „Calvin Klein“, посочват от полицията. Била е с черни ролери.

Семейството умолява всеки, който има информация за Селин, да позвъни на тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.

 

