Полицията издирва Стефан - в неизвестност от 5 месеца

снимка: ОДМВР-Русе

Полицията издирва Стефан Илиев Димитров от Русе, съобщиха от ОД на МВР.

52-годишният мъж е в неизвестност от юли. Издирването се осъществява по молба на негови близки, които са заявили желание органите на реда да разпространят информацията за търсенето му и чрез средствата за масова информация.

Описание на мъжа - ръст около 170 см, телосложение - слабо, кестенява коса - прошарена, зелени очи и бяло лице.

Гражданите, които имат информация за местонахождението на мъжа могат да сигнализират незабавно в ОД на МВР, телефони - 082/ 882-316 или 082/ 882-400 или в най-близоко Районно управление, както и на телефон 112, предаде "Дарик".

