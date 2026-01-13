Полицията издирва изчезнал мъж от Дългопол

Кадър: МВР

Варненската полиция издирва 35-годишния Мартин Радославов от Дългопол. По информация на негови близки, мъжът е в неизвестност от 6 януари 2026 година, подаден е сигнал до полицията и на 8 януари е обявен за издирване.

Мъжът е излязъл от дома си на 6 януари около 10 часа сутринта, като е казал, че отива да помага за ремонтни дейности в района на село Дебелец, предаде Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!