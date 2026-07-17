Полицията издирва мъж след сигнали за непристойни действия до детска площадка в Пловдив

Снимка Булфото

Полицията започна издирването на мъжа, за когото жители на пловдивския район „Кършияка“ сигнализираха, че системно извършва непристойни действия в непосредствена близост до детска площадка.

Пловдивчани, живеещи в района на „Големия Гигант“ сигнализираха в социалните мрежи за мъж, който почти ежедневно се появявал под терасите им и публично се самозадоволявал на метри от детска площадка.

По думите им поведението му не било инцидентно, а се повтаряло многократно.Според свидетелските разкази мъжът използвал едно и също място, откъдето имал пряка видимост към площадката.

Хората твърдят, че нерядко изчаквал да се съберат майки с деца, след което започвал непристойните си действия. Част от случилото се е било заснето от граждани, които предоставиха кадрите на TrafficNews.

Органите на реда са се самосезирали и са предприели действия по установяване на самоличността му. Вече е започнал обход на района, като служители извършват проверки с цел да бъде установен мъжът, за когото има множество сигнали от граждани.

Работата по случая продължава, като органите на реда проверяват всички постъпили данни и извършват действия по установяване на самоличността на извършителя.

Редактор "Екип на Петел",

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