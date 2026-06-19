Полицията издирва възрастна жена от Гълъбово

Снимки: Булфото, ОДМВР-Стара Загора

По молба на близките ОДМВР-Стара Загора издирва Мария Иванова Дилева, на 84 години с настоящ адрес в град Гълъбово.

Жената е в неизвестност от 16 юни 2026 г., а сигнал в полицията е постъпил вчера.

Тя е на видима възраст 80-85 години, слабо телосложение, бяла коса, ръст около 164 см. Облечена е със зелена жилетка, червена рокля на точки, обута е с тъмни гумени чехли и чорапи.

Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и черна найлонова торбичка, посочва Дарик.

Умоляват се гражданите, ако имат информация за жената, незабавно да се обадят в полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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