Полицията издирва възрастна жена от кв. "Орландовци" в София

Снимки: МВР

75-годишната Петранка Кръстанова е обявена за издирване, след като е изчезнала безследно в петък сутринта в София.

Тя е забелязана за последно на 17 юли около 08:30 ч. в столичния квартал "Орландовци", като близките ѝ споделят, че тя се намира в състояние на депресия и има паник атаки, затова се нуждае от помощ, предава БНТ.

Била е облечена с червена блуза, тъмен панталон и джапанки. В момента е по-слаба, отколкото е на снимката.

МВР отправя апел - всеки, който я забележи, да се обади на 112.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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