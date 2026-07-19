Полицията издирва възрастна жена от кв. "Орландовци" в София
Снимки: МВР
75-годишната Петранка Кръстанова е обявена за издирване, след като е изчезнала безследно в петък сутринта в София.
Тя е забелязана за последно на 17 юли около 08:30 ч. в столичния квартал "Орландовци", като близките ѝ споделят, че тя се намира в състояние на депресия и има паник атаки, затова се нуждае от помощ, предава БНТ.
Била е облечена с червена блуза, тъмен панталон и джапанки. В момента е по-слаба, отколкото е на снимката.
МВР отправя апел - всеки, който я забележи, да се обади на 112.
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