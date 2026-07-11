Полицията освободи жената, взета за заложник в супермаркет в Берлин

Снимка Пиксабей

Драмата в германската столица приключи. Берлинската полиция обяви, че е освободила жената, взета снощи за заложник в супермаркет в южната част на германската столица, предаде ДПА.

"Нападателят е неутрализиран и заложникът е освободен", заяви полицейски говорител за агенцията, съобщи бТВ.

Рано тази сутрин полицията в Берлин обяви, че е дала ход на мащабна операция в южния квартал "Мариенфелде", след като жена е била взета за заложник в супермаркет от веригата "Реве".

Нападателят e държал заложника под заплаха от 22 ч. местно време снощи, уточни полицията.

Все още не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи са установили контакт по време на акцията.

Според изявление на полицейския говорител двамата са били в супермаркета цяла нощ.

Редактор "Екип на Петел",

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