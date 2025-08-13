Полицията отчита нова изненадваща тенденция в кражбите

Снимка: Пиксабей, илюстративна

От СДВР отчитат кражби на луксозни издания на книги от книжарници и молове в София.

От полицията обясняват, че тези случаи са новост за тях.

Какво се краде през летните месеци и как полицията противодейства на подобни престъпления в моловете? Темата коментира пред БНР старши инспектор Виталий Цветков, сектор "Улична престъпност" в СДВР.

"Джебчийските кражби са намалели. Основните, които имаме на територията на София, са от т.нар. преминаващи лица.

Ежедневно провеждаме операции на територията на големите търговски центрове. Стараем се да работим и със служителите на място. Не може да се каже, че е завишен този тип престъпления. Те са една константа. От магазините се краде абсолютно всичко. Определен профил на тези извършители няма", обяснява той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!