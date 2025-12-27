реклама

Полицията откри издирваното момиче от Варна

27.12.2025 / 17:30 0

Снимки Булфото, Нова Тв

Издирвателна акция завърши с успех.

Полицията откри издирваното момиче с увреждания във Варна. Това съобщиха от ОДМВР - Варна във Facebook. 



Припомняме, че 20-годишното момиче беше обявена за общодържавно издирване на 25 декември. За последно момичето е било видяно около 11 ч. до РУ-Аспарухово. 

Тя е потребител е на Дневен център за социални услуги за деца и младежи с увреждания, пише plovdiv24.bg.

 

