Полицията откри издирваното момиче от Варна

Снимки Булфото, Нова Тв

Издирвателна акция завърши с успех.

Полицията откри издирваното момиче с увреждания във Варна. Това съобщиха от ОДМВР - Варна във Facebook.





Припомняме, че 20-годишното момиче беше обявена за общодържавно издирване на 25 декември. За последно момичето е било видяно около 11 ч. до РУ-Аспарухово.

Тя е потребител е на Дневен център за социални услуги за деца и младежи с увреждания, пише plovdiv24.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!