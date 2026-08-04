Полицията предотврати масово сбиване след ромска сватба във Вършец

Снимка: Булфото

Полицията предотврати масово сбиване във Вършец, започнало след сватба. На място са изпратени не само униформени от Районните управление във Вършец и Берковица, но и специални полицейски части от Монтана.

Малко преди полунощ във Вършец дежурен автопатрул е установил множество лица от ромски произход, между 100 и 150 души, като впоследствие между две лица – на 28 и 33 години от една страна, и три – на 35, 33 и 62 години, от друга страна, е възникнал спор, предава БНР.

Впоследствие той е прераснал в сбиване между двама – на 28 и 62 години, като последният е получил порезна рана на ръка. За преустановяване на действията по нарушаване на обществения ред и предотвратяване последваща ескалация на насилие между ромите са изпратени допълнителни полицейски екипи на Районните управление във Вършец и Берковица и сектор Специални тактически действия при ОДМВР - Монтана.

Лицата, участващи в спора, прераснал в сбиване, са задържани в ареста на Районно управление Берковица за срок до 24 часа. В районна е имало сватба и след нея е възникнал конфликтът. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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