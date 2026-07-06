Полицията предупреждава: Започна сезонът на домовите кражби, ключалката е най-слабото място

Пиксабей

С настъпването на активния сезон на отпуските столичната полиция отчита първите случаи на домови кражби и призовава гражданите да предприемат навременни мерки за защита на домовете си. По този повод СДВР стартира информационна кампания, насочена към превенцията на този вид престъпления.

От полицията напомнят, че през летните месеци много жилища остават необитаеми за дни или дори седмици, което ги превръща в лесна мишена за престъпниците. Сред основните препоръки са хората да не публикуват в социалните мрежи информация за предстоящи или текущи пътувания, да използват висок клас заключващи системи и при възможност да оборудват домовете си с аларми и видеонаблюдение.

Инспектор Елена Кръстева от СДВР съобщи, че през последните месеци са задържани няколко извършители на домови кражби, предаде бТВ. В един от случаите престъпната група е действала в състав от трима души, като жена е изпълнявала ролята на наблюдател и е предупреждавала останалите при наличие на полицейски патрули или опасност.

По думите ѝ двама от извършителите прониквали в жилището, като единият използвал специални умения за отключване на врати, а другият претърсвал апартамента и събирал ценности, пари и бижута. След извършване на кражбата групата се изтегляла с автомобил, в който впоследствие била задържана от полицията.



От СДВР посочват, че домовите кражби най-често се извършват от двама или трима души с богато криминално минало. В описания случай двама от участниците се запознали по време на изтърпяване на предишни присъди, където сформирали престъпното си партньорство.

Какви грешки допускат собствениците



Според инспектор Кръстева една от най-честите грешки е недостатъчната защита на жилищата. Тя препоръчва монтиране на датчици за движение, алармени системи и видеонаблюдение, които могат да сигнализират при нерегламентирано проникване.



Особено значение имат и добросъседските отношения. Ако съседи забележат подозрителни лица или необичайна активност около дадено жилище, трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112.



Друг важен съвет е хората да не съобщават публично в интернет, че отсъстват от дома си за по-дълъг период.

Ключалката е най-слабото място



Председателят на Националния съюз на ключарите Андрей Сапунджиев подчерта, че целта на информационната кампания е гражданите да се замислят за сигурността на входните си врати още преди да станат жертва на престъпление.

По думите му именно ниският клас заключващи системи често създава предпоставки за успешни кражби, докато сертифицираните високозащитени ключалки значително затрудняват престъпниците.

Специалистите препоръчват заключващите системи да бъдат проверявани и при необходимост подменяни на всеки пет до седем години, за да отговарят на актуалните стандарти за сигурност.

Сапунджиев опроверга и разпространеното схващане, че тежката входна врата сама по себе си гарантира защита.

„Тежката врата е предимство, но ако заключващата система е уязвима, самата врата губи голяма част от защитната си функция“, обясни той.

Експертът допълни, че при жилища на първи и последен етаж, както и при къщи, трябва да се обърне внимание и на прозорците чрез монтаж на сертифициран противовзломен обков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!