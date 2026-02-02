Полицията претърсва втори салон в "Меден рудник" за скрити камери

Кадър ИИ

Министерство на вътрешните работи извършва претърсвания във втори салон за лазерна епилация в комплекс "Меден рудник" в Бургас след сигнал за изтекли видеокадри с клиенти, публикувани в сайтове за възрастни.

Става въпрос за втори обект в града, след като миналата седмица прокуратурата започна проверка по подаден сигнал от клиентка за друг салон, намиращ се в централната част на Бургас, съобщава БГНЕС.

От МВР уточниха, че в рамките на процесуално-следствените действия ще бъдат иззети камерите за видеонаблюдение от салона.

От прокуратурата заявиха, че към този момент няма задържани лица. Разследването продължава.

