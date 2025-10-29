Полицията проверява сигнали за бомби в американското и френското посолство в София

Снимка: МВР

От полицията проверяват сигнали за бомби в американското и френското посолство в София. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Сигналите са получени по-рано днес, съобщава БНТ.

От СДВР все още не могат да кажат дали са фалшиви.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!