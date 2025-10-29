реклама

Полицията проверява сигнали за бомби в американското и френското посолство в София

29.10.2025 / 14:05 0

Снимка: МВР

От полицията проверяват сигнали за бомби в американското и френското посолство в София. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Сигналите са получени по-рано днес, съобщава БНТ. 

От СДВР все още не могат да кажат дали са фалшиви.

 

