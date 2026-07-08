Полицията разкри незаконно казино в центъра на Бургас

Снимка Фейсбук, Областна дирекция МВР-Бургас

11 мъже на различна възраст са установени и задържани в помещение за провеждане на нерегламентирани хазартни игри, разположено в централната част на Бургас, от служители на отдел "Икономическа полиция" при ОДМВР - Бургас при проведена специализирана акция около 23.20 ч. на 07.07.т.г.

В нелегалното казино са намерени и иззети множество чипове за игра с различен номинал, карти за игра и специална маса, обособена покер-игра. Открита е сума в размер над 10 000 евро.

Установени са и организаторите на нерегламентираната игрална зала. Откритите в "домашното казино" мъже са задържани за срок до 24 часа, а вещите, документиращи престъпната дейност на лицата, са иззети по надлежния ред. Всички последващи действия по документирането на извършеното престъпление се осъществяват в процесуалната фаза по наблюдението и ръководството на Бургаска Районна прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от Областна дирекция МВР-Бургас на страницата си във Фейсбук.

Редактор "Екип на Петел",

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