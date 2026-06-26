Полицията разследва смъртта на 85-годишен чешки турист в хотелски басейн в Приморско

Снимка: Булфото

Осемдесет и пет годишен турист от Чехия е открит починал във външен басейн на хотел "Приморско Дел Сол" в Приморско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:44 ч. в четвъртък в местното Районното управление. По данни на полицията мъжът, който пристигнал в България на 23 юни като неорганизиран турист, е влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата.

На място е изпратен медицински екип, който е констатирал смъртта на чешкия гражданин. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, причините за смъртта се изясняват.

Ден по-рано – на 24 юни, 10-годишно момиче от украински произход се удави в басейна на хотел в Ахелой, припомня БТА. Инцидентът стана по време на детски лагер, след игра за задържане на дъха под вода.

Редактор "Екип на Петел",

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