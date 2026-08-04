Полицията с нови разкрития за издирването на малкия Марти

Стопкадър Нова Тв

Продължаваме да следим случая, завършил с щастлива развръзка. След часове издирване вчера 4-годишният Марти от село Радово беше открит невредим, само с леки драскотини от клони.

Момчето тръгнало след своето куче Аксел, а двамата излезли от дома си на разходка. Заедно са изминали около 6 километра. В акцията се включиха около 80 души. При издирването са използвани и дронове, и следови кучета.

„Аз съм един от хората, които откриха детето. То беше изминало доста голям периметър. След като беше подаден сигналът, веднага сформирахме екип. Говорихме с родителите, които ни насочиха в каква посока е тръгнало, и незабавно се отправихме натам. През цялото време виках: „Марти, Марти“. Имахме информация, че детето не говори добре български, но разбира. В един момент чух отговор и много се зарадвах. Беше се скрило в едни храсти, а кучето му го пазеше. Имам опит с кучета и успях да се справя. Марти дойде при мен, прегърнах го и го успокоих. Детето беше уплашено, но в добро състояние. Имаше само леки драскотини по лицето от храстите“, разказа младши инспектор Димитър Станоев в ефира на "Здравей, България".

„След получаването на сигнала бащата дойде в районното управление и съобщи, че детето първоначално е било търсено от семейството. Незабавно сформирахме екипи и уведомихме Областната дирекция на МВР – Перник. Всички се отправихме към село Радово, откъдето започна издирвателната акция. Пристигнаха и много доброволци, които се включиха в търсенето“, посочи главен инспектор Росен Илиев, началник на Районното управление в Трън.

„Разбрахме, че в селото е изчезнало 4-годишно дете. Събрахме се хора и от съседните села, качихме се на високопроходим автомобил и тръгнахме от село Радово към село Бераинци. Малко след това разбрахме, че детето е намерено“, каза доброволецът в издирвателната акция Калина Николова.

Редактор "Екип на Петел",

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