Полицията с подробности за инцидента на Витоша, при който загина жена

Снимка: Булфото

В автомобила, върху който днес в движение на Витоша падна дърво, освен 31-годишната жена, която загина вследствие на инцидента, са пътували и двете ѝ деца - на две и осем години, но те не са пострадали, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Оттам предоставиха повече информация за инцидента. Около 9:40 ч. на телефон 112 е постъпил сигнал за паднало дърво върху лек автомобил на ул. „Беловодски път“. Незабавно на място са изпратени екипи на СДВР, които са установили 34-годишен водач, затиснат в автомобила, посочва БТА.

Към инцидента са насочени и екипи на Спешна помощ, както и на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Вследствие на инцидента е загинала 31-годишна жена – пътничка в автомобила. По случая е образувано досъдебно производство.

Продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства. Предстои доклад на събраните материали в компетентната прокуратура.

След трагичния инцидент пътят беше затворен.

В позиция до медиите кметът на София Васил Терзиев изрази съболезнования на семейството на младата жена, загинала на Витоша. Инцидентът е станал на територията на Природен парк "Витоша". Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите, посочва Терзиев. Той допълва, че е разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци.

Директорът на Природен парк "Витоша" инж. Севдалина Димитрова определи пред журналисти случая като „нелеп инцидент". Тя не се ангажира с това кой носи вина, с аргумента, че е необходимо да се сформира комисия, която да определи точните координати на дървото и статута на имота.

Заради поривите на вятъра до момента има 45 сигнала за паднали клони и дървета в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната общината. Получени са и 15 сигнала за паднали огради на строителни обекти. По сигналите работят екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към СО и на столичната пожарна.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!